«Гамма Тех» и «Нова-Инжиниринг» заключили стратегическое партнерство для развития отечественных CAE-решений

Российский разработчик универсальной CAE-платформы для автоматизации инженерных расчетов «Гамма Тех» (входит в корпорацию ITG) и инжиниринговая компания, специализирующаяся на внедрении инженерного ПО и реализации проектов с использованием технологий цифрового моделирования и IoT «Нова Инжиниринг», объявили о заключении стратегического партнёрства. Сотрудничество направлено на расширение применения отечественных САПР-решений в сфере высокочастотной электроники и цифрового инжиниринга.

В рамках сотрудничества «Нова-Инжиниринг» получит статус официального партнёра по внедрению, продвижению и техническому сопровождению решений экосистемы «Гамма». Это позволит ускорить интеграцию современных инструментов моделирования и анализа в производственные процессы предприятий отрасли.

«Сотрудничество с «Нова-Инжиниринг» открывает новые возможности для практического применения наших решений в сложных инженерных проектах. Объединяя наши технологические наработки и прикладной опыт партнера, мы делаем шаг к повышению доступности и зрелости отечественных инструментов САПР на критически важных направлениях радиоэлектронной промышленности», — отметил Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.

«Партнёрство с компанией «Гамма Тех» — это продолжение нашей работы по внедрению передовых российских технологий в инжиниринговую практику. САПР «Гамма» обладает высоким уровнем точности, гибкости и адаптивности к задачам разработчиков СВЧ-устройств. Мы уверены, что наши клиенты получат ощутимые преимущества за счёт комплексного подхода и глубокой технической поддержки», — сказал Андрей Подшивалов, генеральный директор «Нова-Инжиниринг».