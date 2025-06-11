ГК Softline и НГТУ заключили соглашение о сотрудничестве

ГК Softline («Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство будет направлено на развитие взаимодействия в сфере образования и инноваций.

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) входит в число ведущих вузов по подготовке кадров для атомной отрасли в Евразийском регионе. НГТУ ведет научно-исследовательскую работу по приоритетным направлениям науки и техники. Университет участвует в государственной программе «Приоритет-2030», направленной на развитие научно-образовательного потенциала вузов для обеспечения технологического суверенитета страны.

Соглашение, подписанное ГК Softline и НГТУ, предусматривает совместную деятельность в реализации и развитии научно-исследовательских проектов и образовательных программ. Кроме того, перспективное направление для взаимодействия — разработка и внедрение инновационных технологий в академических процессах, в том числе в сетевой форме обучения.

«Соглашение открывает новые возможности для партнерства ГК Softline с Нижегородским государственным техническим университетом — одним из ведущих вузов региона. Ранее мы сотрудничали в рамках программы развития передовых инженерных школ, а теперь планируем усилить взаимодействие в области инновационных проектов и организации совместных образовательных мероприятий, таких как, киберучения и Дни технологий. Содействие процессам цифровой трансформации в вузах — важное направление для группы компаний Softline», — сказал Эдуард Коваленко, директор по развитию бизнеса в ПФО ГК Softline.

«Университет активно наращивает компетенции для реализации стратегических технологических проектов. В числе ключевых направлений — атомная энергетика и машиностроение. Для достижения целей требуется комплексный подход к цифровизации процессов и внедрению высокотехнологичных решений. Уверен, наше партнерство с ГК Softline будет способствовать успешному решению задач», — отметил Евгений Ивашкин, проректор по образовательной деятельности Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева.