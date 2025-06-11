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Навыки, обязанности и опыт: что чаще приукрашивают соискатели в резюме

По сравнению с 2024 г. рекрутеры стали чаще сталкиваться с соискателями, приукрашивающими профессиональные навыки и обязанности в своих резюме. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob и образовательного холдинга Skillbox приняли участие 1000 представителей предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

По данным рекрутеров, кандидаты чаще всего вносят недостоверные данные в резюме, касающиеся профессиональных навыков (с этим сталкивались 56% работодателей), круга обязанностей на предыдущих должностях (41%) и опыта работы (39%). Выявить нестыковки в резюме эйчарам несложно: в их арсенале — собеседования, профтесты, проверки рекомендаций, запросы выписки из трудовой книжки.

Каждый пятый эйчар встречал резюме соискателей, исказивших личные данные. 17% специалистов по подбору персонала отмечали, что некоторые претенденты преувеличивали уровень владения специализированным ПО. Еще 14% менеджеров выявляли ложь об уровне владения иностранным языком.

7% рекрутеров сообщили, что кандидаты добавляли в резюме несуществующие курсы и тренинги. По 3% опрошенных сталкивались с неточностями в разделах о наградах и основном образовании.

При этом каждый десятый специалист по подбору персонала заявил, что никогда не встречал ложных сведений в резюме. Однако в целом недостоверной информации стало больше. По сравнению с исследованием 2024 г., работодатели в 1,5 раза чаще отмечают нечестное описание должностных обязанностей. Немного чаще рекрутеры обнаруживают искажения в перечне профессиональных навыков (+5 п.п.). Зато уровень владения специализированным ПО кандидаты стали завышать реже (–6 п.п.).

В Skillbox отмечают: для работодателей практический опыт кандидатов является критически важным, поэтому нужно обладать реальными навыками, а не создавать иллюзию компетентности. По данным компании, для 94% студентов наличие практики в образовательных программах является ключевым параметром при выборе онлайн-курсов, и 75% студентов связывают достижение карьерных целей именно с практической составляющей обучения.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 187

Время проведения: 5-27 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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