Российский рынок ПО: будущее за совместными проектами

В ближайшие пять лет до 60% сложных программных продуктов в России будут создаваться в партнерстве между участниками рынка. Такой прогноз озвучил Михаил Лебедев, председатель правления ГК «АЛМИ». По его словам, в условиях санкций и ухода зарубежных вендоров единственный путь для отрасли — развитие собственных технологий через кооперацию. Об этом CNews сообщили представители ГК «АЛМИ».

В первую очередь это касается компаний, работающих в сфере импортозамещения, где необходимость в создании конкурентоспособных решений высока как никогда. Партнерства помогают делиться опытом, снижать затраты на разработку и ускорять выход новых решений на рынок. При этом, они должны быть реализованы во время всего жизненного цикла продукта и начинаться с взаимодействия разработчиков с образовательными учреждениями и профессиональными сообществами для качественной подготовки кадров и повышения квалификации ИТ-специалистов.

«Для компаний партнерства — это возможность расширить рынок и привлечь новых клиентов. Я считаю, что в ближайшие 5 лет до 60% всех сложных программных продуктов на российском рынке будут создаваться в рамках совместных проектов участников. Уже зарегистрировано около 350 программно-аппаратных комплексов, созданных в коллаборации разных вендоров, и эта цифра продолжит расти», — сказал Михаил Лебедев.

Особенно важны такие партнерства в условиях импортозамещения. По данным Strategy Partners, российский технологический рынок растет на 12% в год, но для сохранения динамики необходимо развивать собственные решения и технологии.

Ключевой элемент успеха — формирование экосистемы, где компании, образовательные учреждения и профессиональные сообщества работают вместе, используя все доступные процессы и технологии.

«Я считаю, что нужно двигаться к общепринятым стандартам и правилам в рамках экосистемы разработки ПО. Такой подход обеспечит совместимость компонентов, упростит интеграцию различных систем и улучшит качество итогового продукта. Единые стандарты и правила, кроме того, повышают эффективность труда разработчиков, упрощают обучение новых сотрудников, а безопасность и надежность решений благодаря им становится выше. В условиях импортозамещения экосистема разработки ПО приобретает особое значение. Она позволяет создавать продукты, которые не только соответствуют мировым стандартам качества, но и учитывают специфику российского рынка. Наглядный пример успешных продуктов, созданных благодаря внутренней экосистеме — наши флагманы: операционная система "АльтерОС" и пакет офисных программ "АльтерОфис"», — сказал Михаил Лебедев.

Однако без квалифицированных специалистов даже самая продуманная экосистема не сможет функционировать. Сегодня кадровый дефицит — одна из главных проблем отрасли.

«Думаю, что партнерства ведущих ИТ-компаний с образовательными учреждениями и профессиональными сообществами, совместная разработка программ обучения и повышения квалификации, в перспективе поможет отчасти решить проблему кадрового голода, снизив дефицит этого ресурса на 20–30% в ближайшие пять лет. Именно поэтому крупные компании сейчас открывают собственные кафедры или направления в университетах. Мы тоже активно работаем с вузами. А в рамках ЦИПРа подписали партнерское соглашение с Нижегородским государственным педагогическим университетом. Такой формат максимально удобен для каждой из сторон. Студенты получают актуальные навыки работы с "АльтерОС" и "АльтерОфис" и перспективу трудоустройства в конкретную компанию, а компания получает квалифицированные кадры, которые уже умеют работать с необходимым ПО», — сказал Михаил Лебедев.

Таким образом, будущее российского ИТ-рынка зависит от способности игроков выстраивать долгосрочные коллаборации. Компании, которые уже сейчас инвестируют в партнерства, экосистемные решения и подготовку специалистов, получат значительное конкурентное преимущество в новой реальности.