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Компания ГИГАНТ Производство примет участие в «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

Производитель техники нового поколения ГИГАНТ примет участие в «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», который пройдет в Москве 24 июня.

Мероприятие позволит обменяться опытом разработки решений в области импортозамещения. Приглашенными спикерами выступят эксперты, представители бизнеса и государственных организаций, которые обсудят вопросы цифровой трансформации, цифровизации, информационной безопасности и искусственного интеллекта.

На стенде ГИГАНТ Производство посетители смогут вживую познакомиться с продуктами компании, узнать о процессе их производства и оценить достижения в применении инновационных технологий для разработки современных надежных клиентских и софтовых решений.

Представители компании ответят на интересующие вопросы, поделятся ключевыми кейсами и расскажут о принципах, благодаря которым ГИГАНТ Производство формирует долгосрочные взаимоотношения с клиентами.

Также гостям форума расскажут о планах развития и последних разработках компании в 2025 году, обсудят задачи, которые ГИГАНТ Производство решает и будет решать для обеспечения технологической независимости России.

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