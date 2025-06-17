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Петербургские ученые научили нейросеть распознавать усталость по движениям глаз

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) разработали алгоритм, который автоматически определяет уровень утомления человека по траектории взгляда. Технология может применяться для мониторинга сотрудников, управляющих транспортом, тяжелой техникой или критически важными объектами. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Sensors. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ.

Безопасность современных транспортных и промышленных объектов во многом зависит от внимательности сотрудников, управляющих их работой. Даже небольшая ошибка, вызванная переутомлением, способна привести к серьезным авариям. Сегодня для контроля работоспособности часто используются системы учета рабочего времени, но они не учитывают индивидуальные особенности человека, его исходное состояние и скорость наступления усталости.

Ученые предложили новый подход к мониторингу функционального состояния: он позволяет точно оценивать, насколько сотрудник готов к выполнению задач, и вовремя предотвращать потенциально опасные ситуации.

«Мы обучили нейросетевую модель определять, находится ли оператор в состоянии бодрости или утомления, используя данные айтрекера», — сказал старший научный сотрудник Лаборатории интегрированных систем автоматизации СПб ФИЦ РАН Алексей Кашевник.

В рамках исследования была собрана обширная база данных о движениях глаз людей, выполнявших различные задания в течение рабочего дня. Специальное устройство фиксировало направление взгляда, что позволило выделить ключевые паттерны, связанные с усталостью.

«Обучение нейросети основывалось на стратегиях, характерных для разных уровней утомления. Мы учитывали несколько типов задач: чтение, поиск информации и слежение за объектами», — сказала профессор СПбГУ Ирина Шошина.

Разработка ученых СПбГУ и СПб ФИЦ РАН может послужить основой для создания высокоточных систем оценки работоспособности в авиации, на транспорте и промышленных предприятиях.

Ранее данная научная группа создала базу данных, включающую стратегии глазных движений в различных состояниях (утомлен / бодр) операторов, осуществляющих мониторинг объектов на экране персонального компьютера.

Разработанная библиотека с открытым исходным кодом системы доступна для всех пользователей по ссылке. Исследование поддержано грантом Фонда содействия инновациям.

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