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SL Soft объединила продукты с искусственным интеллектом в направление SL Soft AI

Компания SL Soft (входит в кластер FabricaONE.AI группы компаний Softline) сформировала на базе собственных продуктов с искусственным интеллектом единое направление SL Soft AI. В новую структуру вошли подразделения, разрабатывающие технологии интеллектуальной обработки неструктурированной информации, распознавания и обработки документов, автоматизации коммуникаций и роботизации бизнес-процессов.

Решения SL Soft AI на базе искусственного интеллекта автоматизируют полный цикл работы с информацией, что критически важно для крупных компаний любой индустрии. Так продукты SL Soft AI: преобразуют хаос в порядок: эффективно работают с неструктурированными данными (письма, договоры, чертежи, регламенты, обращения), доля которых в компаниях часто достигает 80%. Ручная обработка таких материалов – это высокие затраты, задержки и риски ошибок; автоматизируют процессы: переносят данные в учетные системы, проводят сверки, генерируют отчёты и запускают связанные бизнес-процессы; обрабатывают любые данные: автоматически распознают и анализируют документы, изображения, голосовые обращения, извлекая ключевую информацию и смысл.

Эти решения легко интегрируются в работу различных департаментов крупной компании – от юридического, финансового и службы поддержки до производственных подразделений и ИТ. Независимо от отрасли компании (финансы, ритейл, производство, логистика и др.), внедрение продуктов SL Soft AI дает значимые бизнес-результаты: существенная экономия ресурсов: Резкое сокращение трудозатрат на рутинные операции; повышение скорости и качества: Ускорение обработки данных, принятия решений и выполнения задач при снижении количества ошибок; рост эффективности: Оптимизация ключевых бизнес-процессов за счет их глубокой автоматизации; управление рисками: Снижение операционных и репутационных рисков, связанных с «человеческим фактором».

По словам руководителя направления SL Soft AI Павла Борченко, ИИ становится партнером сотрудников, усиливая их экспертизу и освобождая от повторяющихся задач.

«Сейчас искусственный интеллект – фундамент автоматизации бизнес-процессов и управления данными для корпоративных клиентов. Объединяя существующие платформы и передовые ИИ-технологии в направление SL Soft AI мы предлагаем клиентам решения, которые работают в комплексе: распознают документы, запускают процедуры, проверяют информацию. Таким образом SL Soft AI позволяет сотрудникам заказчиков оперативно находить нужные сведения, принимать обоснованные решения, быть продуктивнее. Рабочие процессы становятся проще, быстрее и точнее, растет общая производительность компании, снижаются операционные издержки», — сказал Павел Борченко.

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