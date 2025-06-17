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В Саранске состоится крупнейший Форум по процессной аналитике

С 4 по 6 сентября в Саранске состоится ProcessTech Saransk — масштабный Форум для обмена опытом внедрения Process Mining и Task Mining в ведущих компаниях России.

Форум организован компанией Инфомаксимум, разработчиком системы активной бизнес-аналитики Proceset.

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«Российский рынок Process Mining активно растет, и мы гордимся тем, что Инфомаксимум первым в стране начал проводить профильные конференции. Как признанный лидер, мы ощущаем ответственность за развитие отрасли, формирование профессионального сообщества и популяризацию лучших практик. Поэтому мы приглашаем к участию всех, кто готов и хочет становиться эффективнее», — Александр Бочкин, генеральный директор компании Инфомаксимум.

В числе спикеров — представители Газпромбанка, МТС, Страхового дома ВСК, ФосАгро, АльфаСтрахования, ВымпелКом, Россельхозбанка, МТС Банка и других компаний, реализующих масштабные проекты на базе Proceset.

Программа Форума ProcessTech Saransk включает:

  • Кейсы — прикладные внедрения Process Mining и Task Mining;
  • Практико-ориентированные воркшопы — тематические сессии от ведущих специалистов страны;
  • Вручение премии «ProcessTech: Проект года 2025» — особые награды за лучшие проекты в области аналитики процессов и операций;
  • Нетворкинг — возможность обменяться опытом и завести полезные связи с лидерами отрасли в неформальной атмосфере.

Мероприятие пройдёт офлайн с 4 по 6 сентября 2025 в Саранске. Зарегистрироваться можно до 14 августа 2025 по ссылке. Участие для компаний — бесплатное. Запросить стоимость участия для партнеров и других вендоров можно здесь.

Готовы стать частью комьюнити? Присоединяйтесь к тем, кто создает будущее бизнес-аналитики уже сейчас.

Рекламаerid:erid2W5zFGji1xcРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Инфомаксимум"ИНН/ОГРН: 1328909857/1081328000533Сайт: http://www.infomaximum.ru

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