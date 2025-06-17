VK Tech представит свои решения на CNews Forum

VK Tech примет участие в CNews FORUM. Компания представит четыре технологических продукта, востребованных как в корпоративном, так и в государственном секторе: VK WorkSpace, VK Cloud, Tarantool и VK Data Platform.

VK WorkSpace — платформа для коммуникаций и совместной работы команд. Включает корпоративную почту с календарем и адресной книгой, мессенджер, видеоконференции, доску, заметки, задачи, опросы и файловое хранилище со встроенным редактором документов.

VK Cloud — облачная платформа c широким набором сервисов для работы с данными и разработки цифровых решений. Сочетает масштабируемую инфраструктуру, инструменты для управления виртуальными машинами, сетями, базами данных, Kubernetes-кластерами и объектным хранилищем, а также решения для резервного копирования, защиты и восстановления.

Tarantool — промежуточное ПО для работы с данными, которое выдерживает до 1 000 000 RPS. Под капотом — распределенная in-memory СУБД с гибкой схемой данных, сервер приложений и мощные средства масштабирования. Tarantool ускоряет цифровые сервисы и снижает нагрузку на core-системы. Применяется в финансах, ритейле, телекоме и других отраслях для эффективного создания высоконагруженных приложений.

VK Data Platform — универсальная платформа для комплексной работы с большими данными, нейросетями и ИИ. Это «единое окно» управления данными компании, включающее 16 готовых инструментов для хранения, обработки, обогащения, анализа данных и построения ML-моделей. Платформа помогает бизнесу ускорять внедрение алгоритмов ИИ, автоматизировать процессы и создавать аналитические сервисы.

Участие VK Tech в форуме — это возможность обсудить ключевые вызовы цифровой трансформации с ИТ-лидером. Продукты компании уже доказали свою эффективность в проектах по цифровизации многих отраслей. В том числе ритейла, банковского сектора, промышленности и госсектора.