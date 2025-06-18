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«Билайн» и «Автобан» заключили соглашение о реализации нацпроектов «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Инфраструктура для жизни»

Компании «Вымпел-Коммуникации» (бренд «Билайн») и дорожно-строительная компания «Автобан» подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает обмен опытом, создание рабочих и экспертных групп, а также проведение совместных мероприятий для эффективной реализации поставленных целей в рамках реализации национальных проектов. Такой подход позволит объединить усилия в области цифровизации дорожного строительства, эксплуатации автомобильных дорог и организации придорожных сервисов, способствуя развитию современной инфраструктуры и цифровых решений в России.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками «Билайна», сказал: «Это важный шаг на пути к созданию современных, цифровых и эффективных решений для развития инфраструктуры и транспортной системы страны. Мы уверены, что наше сотрудничество с «Автобаном» позволит реализовать передовые проекты, направленные на повышение качества жизни граждан и развитие цифровых технологий в сфере дорожного хозяйства».

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