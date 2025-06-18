CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

HD Tech примет участие в CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров

Компания HD Tech, разработчик отечественной IDP-платформы Marlin, примет участие в конференции CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров.

Технический директор Степан Дудник выступит на секции «Импортозамещение» с докладом «Платформа разработки (Internal Developer Platform) «enterprise-игрушка» или работающий инструмент?», в котором поделится опытом внедрения и платформа автоматизации разработки ПО и ее практическим эффектом у одного из крупнейших заказчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роли, Python-коннектор, улучшенная защита: обновился известный менеджер паролей

Федеральная налоговая потратит 1,5 миллиарда на новое «железо», потому что старое не справляется

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

Санкции ударили в цель. Крупнейшие в мире производители машин для майнинга бегут из Китая в США

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Производитель легендарных «бронебойных» смартфонов Caterpillar обанкротился и бежал от кредиторов

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще