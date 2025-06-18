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«Ростелеком» и «СберТех» создадут решения для разработки ПО для российского бизнеса

«Ростелеком» и «СберТех» (дочерняя компания «Сбера») заключили соглашение о сотрудничестве. Компании договорились совместно развивать и внедрять новые продукты для разработки ПО в отечественной среде развертывания. Документ подписали заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов и генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев.

Компании сфокусируются на создании инновационных технологий в области автоматизации процессов разработки и эксплуатации информационных систем, а также на увеличении доли отечественных продуктов на рынке. Команды «Ростелекома» и «СберТеха» сформируют общие рабочие группы для обмена знаниями и решения вопросов производительности, стабильности и совместимости своего ПО.

Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома», сказал: «Решения “СберТеха” уже стали важной частью цифровой инфраструктуры “Ростелекома”. В частности, система управления базами данных Platform V Pangolin DB успешно эксплуатируется в масштабах корпорации, а среда разработки GigaIDE Desktop — в нашем технологическом подразделении “РТК ИТ”. Синергия опыта и инновационных достижений обеих компаний позволит нам импортозаместить еще больше категорий программного обеспечения».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», отметил: «Мы рады год за годом расширять технологическое партнерство с крупнейшим провайдером цифровых услуг в России. С ведущим российским разработчиком ПО “Базис”, входящим в коммерческий ИТ-кластер “Ростелекома”, мы активно работаем над повышением совместимости наших решений. Новые направления сотрудничества позволят нам эффективно развивать производительные и безопасные инструменты разработки в интересах российского бизнеса».

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