Т2 и Paygine приступили к разработке электронных средств платежа в мобильном приложении оператора

T2, российский оператор мобильной связи, и финтех-компания Paygine подписали меморандум о сотрудничестве в разработке альтернативных способов оплаты для клиентов оператора. Стороны обеспечат взаимную профессиональную техническую поддержку и обменяются большими данными для запуска нового финансового инструмента от Т2.

Меморандум подписали заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева и генеральный директор Paygine Кирилл Радченко. Стороны договорились об оценке выпуска, внедрения и обслуживания электронных средств платежа для расчетов за услуги и товары, предлагаемые в мобильном приложении Т2 и на других площадках.

Процессинговый центр и fintech-компания Paygine поделятся экспертизой команды, обеспечат сбор, учет и анализ информации для специалистов Т2 для создания нового альтернативного способа платежа. Оператор соберет консультативные группы и экспертные объединения для эффективного старта работы над платформой в ближайшее время.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2, сказала: «Мы активно развиваем финансовые инновационные сервисы и теперь планируем перейти к фазе разработки электронных средств платежа для абонентов Т2. Альтернативный способ оплаты через оператора позволит рассчитываться не только за продукты Т2 в мобильном приложении, но и за внешние товары и услуги. Уверены, что совместная работа окажется результативной, а финальный продукт расширит возможности совершения платежей в интересах абонентов оператора».

Кирилл Радченко, генеральный директор Paygine, отметил: «Для нас большая честь стать технологическим партнером компании T2 в развитии ее fintech-направления. Уверен, что креативный подход T2 и наша экспертиза смогут задать новые стандарты для индустрии. Разработка комплексных fintech-решений для корпоративного и среднего сегмента бизнеса всегда были фокусом работы Paygine. Наше сотрудничество с T2 ярко демонстрирует: сегодня бизнес может предлагать собственные финансовые сервисы, не вкладывая многомиллионных инвестиций в покупку стандартной банковской структуры, а благодаря решениям «под ключ» по модели «продукт-как-сервис» (PaaS)».