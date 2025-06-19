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Фонд «Московский инновационный кластер» и Positive Technologies обеспечат применение лучших практик построения кибербезопасности

Генеральный директор фонда «Московский инновационный кластер» Алексей Парабучев и коммерческий директор Positive Technologies Владимир Клявин подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут проведение обучающих программ, конференций и форумов, направленных на популяризацию и масштабирование использования проверенных технологических продуктов в области кибербезопасности. Также фонд «Московский инновационный кластер» окажет содействие в продвижении решений Positive Technologies в деловом пространстве Москвы, включающем государственный сектор и крупные корпорации. Особое внимание сторонами будет уделено разработке критериев участия инновационных компаний столицы в программах поддержки, кооперационных проектах и акселерационных программах фонда, а также внедрению новых технологических продуктов в области информационной безопасности.

«Positive Technologies — признанный эксперт в области кибербезопасности. Подписание соглашения открывает новые возможности для защиты и развития цифровых инфраструктур города Москвы. Мы уверены, что наш опыт в организации пилотирования и масштабировании инноваций позволит технологическим компаниям быстрее выходить на рынок и развивать конкурентоспособные решения», — отметил Алексей Парабучев.

«Нас интересует сотрудничество, которое объединяет научный, производственный и отраслевой потенциал. Взаимодействие с Московским инновационным кластером поможет сделать наши технологии доступнее. Это важный шаг в сторону устойчивого технологического развития, которое сейчас невозможно без обеспечения киберустойчивости», — сказал Владимир Клявин.

Фонд «Московский инновационный кластер» продолжает активно развивать экосистему взаимодействия высокотехнологичных разработчиков и ключевых игроков отрасли, тем самым обеспечивая научно-техническое сопровождение, поддержку стартапов и интеграцию инноваций в городскую среду.

Сегодня Московский инновационный кластер объединяет уже более 40 тыс. компаний из Москвы и других регионов России, которым доступны свыше 50 цифровых сервисов и услуг от города, включая экспертную поддержку, площадки для пилотных тестирований инновационных технологий и финансовые меры поддержки.

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