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«Ингосстрах» и VK подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

«Ингосстрах» и VK подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали первый заместитель генерального директора «Ингосстраха» Иван Матвеев и вице-президент по В2В-коммерции и операционному управлению VK Элина Исагулова. Стороны договорились обмениваться успешным опытом и масштабировать лучшие практики.

Основным вектором взаимодействия станет повышение удобства работы с онлайн-сервисами. Сотрудничество будет содействовать укреплению технологического лидерства компаний на российском рынке.

«“Ингосстрах” – это не только надежный страховщик, но и передовая цифровая компания. Мы активно внедряем инновации, чтобы наши клиенты могли получать страховую защиту быстро и просто – в любом месте и в любое время. Объединение нашей цифровой экспертизы с крупнейшим ИТ-гигантом VK позволит нам эффективно работать над созданием новых технологических решений, которые сделают страховые и финансовые продукты еще более доступными и удобными для россиян», – отметил Иван Матвеев, первый заместитель генерального директора компании «Ингосстрах».

«Для такой крупной компании как «Ингосстрах» важно внедрение современных цифровых решений, которые обеспечат скорость и эффективность как внутренних процессов, так и взаимодействия с клиентами. Уверена, что технологии VK и экспертиза «Ингосстраха» помогут масштабировать лучшие практики для повышения комфорта клиентов и оптимизации работы сотрудников компании», — сказала вице-президент по В2В-коммерции и операционному управлению VK Элина Исагулова.

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