Компания Сиблион выступит на форуме CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров

24 июня на форуме CNews FORUM Кейсы в секции «Искусственный интеллект и большие данные» выступит представитель Сиблион, компании — разработчика платформы для автоматизации бизнес-процессов в enterprise-среде.

В докладе прозвучит практический кейс: как локальная LLM-модель Synplity AI применяется на всех этапах разработки бизнес-процессов — от бизнес-анализа и системных требований до генерации кода и автотестирования. Доклад основан на собственном опыте команды и отражает пройденный путь: от первых гипотез до стабильного продакшна.

Компания покажет, как нейросеть может стать полноценным участником команды: аналитиком, разработчиком и тестировщиком — и как это меняет подход к цифровой трансформации.