CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Техника
|

«Ред Софт» и Passion объявили о создании совместного российско-китайского ИТ-предприятия

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и китайский производитель цифрового оборудования Passion объявили о создании совместного предприятия «Ред Интернэшнл». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Этот шаг является продолжением заключенного в конце 2024 г. соглашения о стратегическом сотрудничестве. Новая структура будет заниматься продвижением продукции Passion, интегрированной с программными решениями «Ред Софт», на рынках России и Китая. В ближайших планах локализация производства. Тем самым, совместный проект нацелен на расширение доступа пользователей к высококачественным ИТ-продуктам с высокой степенью технологической независимости.

«Создание совместного предприятия с «Ред Софт» открывает перед нами новые горизонты. Мы уверены, что объединение передовых аппаратных решений Passion и мощной программной платформы «Ред Софт» позволит предложить рынку продукцию, способную удовлетворить потребности широкого круга пользователей. Мы видим в этом проекте высокий потенциал долгосрочного партнерства между Китаем и Россией в сфере высоких технологий», — отметил Ю Синьюй, президент компании Passion.

В рамках сотрудничества планируется выпуск премиальных устройств в разных категориях - от моноблоков, ноутбуков, планшетов и нетбуков до мобильных телефонов и VR-очков. Устройства будут работать на программном обеспечении «Ред Софт», в частности на десктопной «Ред ОС» и мобильной «Ред ОС М». Программные решения «Ред Софт» включены в Реестр отечественного ПО. Таким образом, производители с помощью продуктовой линейки нацелены полностью удовлетворить спрос в сегменте B2C.

«Совместное предприятие с компанией Passion позволит предложить рынку B2C высокотехнологичные аппаратные и программные решения, которые конкурируют с ведущими международными компаниями», — сказал Михаил Толпышкин, генеральный директор РЕД Интернэшнл.

Создание совместного предприятия усиливает стратегическое сотрудничество между «Ред Софт» и Passion, расширяя возможности обмена технологиями и локализации решений. Для обеспечения бесперебойных поставок уже сформированы складские запасы и выстроена современная логистическая инфраструктура.

Пользователи также получат доступ к полному циклу технической поддержки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Власти пишут новые требования к российскому ПО. «Отечественность» приложений придется доказывать усерднее

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании

Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira

Российские физики создали источник плазмы для использования в передовых литографах

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще