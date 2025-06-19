CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Ростелеком» и ММК подписали соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор ММК Павел Шиляев и заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков. ММК — один из крупнейших в мире производителей стали и ведущий металлургический комбинат России.

Соглашение охватывает ключевые направления цифровизации промышленного производства на базе отечественных инновационных решений. Компании будут совместно прорабатывать цифровые инициативы, а также внедрять решения для повышения энергоэффективности и снижения затрат. Особое внимание уделяется обеспечению надежной защиты критической информационной инфраструктуры комбината.

Павел Шиляев, генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината, сказал: «В современном мире использование цифровых решений становится ключевым фактором конкурентоспособности. Сотрудничество с "Ростелекомом" позволит нам не только совершенствовать телекоммуникации, но и активно внедрять инновационные решения в области высоких технологий, искусственного интеллекта и информационной безопасности. Мы будем взаимодействовать и в сфере импортозамещения программно-аппаратных комплексов».

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелеком», отметил: «Мы уверены, что совместные цифровые усилия позволят значительно повысить эффективность производственных процессов и оптимизировать ресурсозатраты. Взаимодействие также станет важным шагом на пути к трансформации и устойчивому развитию Челябинской области. Внедрение инновационных решений в промышленность региона поспособствует созданию высокотехнологичных рабочих мест, привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры области. Это позволит не только обеспечить дальнейшее развитие экономической привлекательности Южного Урала, но и повысить качество жизни населения».

Партнеры также планируют взаимодействовать в сфере применения технологий предиктивной аналитики и платформы управления данными RT Data.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Власти пишут новые требования к российскому ПО. «Отечественность» приложений придется доказывать усерднее

Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira

Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

Российские физики создали источник плазмы для использования в передовых литографах

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще