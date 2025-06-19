RTCloud примет участие в CNews Forum 2025 в Москве

24 июня 2025 года компания RTCloud примет участие в одном из ключевых событий IT-отрасли — CNews Forum в Москве.

Мероприятие традиционно собирает ведущих экспертов в области цифровых технологий, представителей крупного бизнеса, государственных структур и поставщиков IT-решений. В этом году особое внимание будет уделено вопросам цифровой трансформации, ИИ, импортонезависимости и развитию облачных технологий.

RTCloud представит свои передовые решения в сфере облачной инфраструктуры, а также расскажет о подходах к построению высоконагруженных ИТ-систем и управлению данными в условиях быстро меняющегося технологического ландшафта.

На стенде RTCloud можно будет:

познакомиться с кейсами внедрения облачных решений для корпоративного сектора;

получить консультацию от технических и бизнес-экспертов компании.

Участие в CNews Forum — это отличная платформа для обмена опытом и обсуждения трендов, формирующих будущее цифровой экономики.

Будем рады встрече с вами 24 июня в Москве на CNews Forum!