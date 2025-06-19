CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

SimbirSoft примет участие в CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров

Компания SimbirSoft, один из лидеров российского ИТ-аутстаффинга и разработки решений на основе искусственного интеллекта, примет участие в CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров.

Руководитель проектного офиса Сергей Гордеев выступит на секции «Цифровая трансформация» и поделится кейсом по автоматизации анализа горных пород с помощью машинного обучения.

Компания представит инновационную систему анализа горных пород на базе искусственного интеллекта. Устройство обеспечивает автоматизированный анализ состава породы с точностью до 98% всего за 30 секунд даже в экстремальных условиях. Решение помогает бизнесу сократить издержки на 25-30% за счет ускорения процесса, минимизации ошибок и полного отказа от импортных аналогов, что критически важно для прибыли горнодобывающих предприятий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

Власти пишут новые требования к российскому ПО. «Отечественность» приложений придется доказывать усерднее

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

Российские физики создали источник плазмы для использования в передовых литографах

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще