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Интегратор Ferrum IT Group за год увеличил выручку в пять раз

По итогам 2024 финансового года выручка Ferrum IT Group возросла с 1 млрд до 5,7 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Ferrum IT Group.

В 2024 г. интегратор представил свою коммерческую стратегию, которая была ориентирована на работу с российскими производителями. По прогнозам компании, опубликованным в СМИ, доля от поставок российского софта и услуг по их внедрению в общем объеме выручки должна была составить около 30% при плановых показателях выручки в 2 млрд руб. По результатам 2024 финансового года Ferrum IT Group отмечает, что доля доходов от поставок российского софта составила около 800 млн. К росту объема выручки также привели реализация комплексных проектов и усиление присутствия компании в ключевых секторах, таких как телеком и государственные заказчики.

В части реализации технической стратегии компания сформировала четыре центра компетенций: ЦК вычислительной инфраструктуры, ЦК по инженерным системам, ЦК аудио-видео, ЦК информационной безопасности. В дальнейших планах технической дирекции Ferrum IT Group развитие комплексных проектов построения инфраструктуры для ИИ.

В марте 2025 г. новым генеральным менеджером компании стал Денис Козлов. Ранее он занимал в Ferrum IT Group должность коммерческого директора.

Денис Козлов, генеральный менеджер Ferrum IT Group: «В прошлом году мы поставили перед собой амбициозную цель вывести на рынок интегратор полного цикла и смогли продемонстрировать темпы роста выше отраслевых. Благодаря наработанным компетенциям в сотрудничестве с российскими производителями мы планируем продолжить реализацию проектов по импортозамещению, а также усилить присутствие в государственном секторе».

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