Linx Cloud примет участие в форуме CNews в Москве

Linx Cloud, провайдер облачных решений и услуг ЦОД, примет участие в форуме CNews «Кейсы: опыт ИТ-лидеров», проходящем в Москве 24 июня 2025 года.

Лидеры и эксперты ИТ-отрасли соберутся на форуме CNews, чтобы обсудить новые тренды рынка и презентовать успешные кейсы цифровой трансформации, обменяться мнениями о перспективах развития отрасли.

Linx Cloud представит на выставке форума IaaS и PaaS решения для среднего и крупного бизнеса, развернутые на базе собственных дата-центров компании в Москве и Санкт-Петербурге.

На стенде Linx Cloud участники форума смогут: