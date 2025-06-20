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Linx Cloud примет участие в форуме CNews в Москве

Linx Cloud, провайдер облачных решений и услуг ЦОД, примет участие в форуме CNews «Кейсы: опыт ИТ-лидеров», проходящем в Москве 24 июня 2025 года.

Лидеры и эксперты ИТ-отрасли соберутся на форуме CNews, чтобы обсудить новые тренды рынка и презентовать успешные кейсы цифровой трансформации, обменяться мнениями о перспективах развития отрасли.

Linx Cloud представит на выставке форума IaaS и PaaS решения для среднего и крупного бизнеса, развернутые на базе собственных дата-центров компании в Москве и Санкт-Петербурге.

На стенде Linx Cloud участники форума смогут:

  • Познакомиться с возможностями облачной платформы компании и портфолио предлагаемых решений
  • Получить экспертную консультацию по задачам, связанным с масштабированием инфраструктуры и повышением ее отказоустойчивости.

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