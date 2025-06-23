Четверть работодателей уверены: в регионах с развитым HR-брендом легче находить сотрудников

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос, который показал, что большинство работодателей осознают важность HR-бренда региона. Как выяснилось, 58% компаний считают, что развитый бренд региона важен для успеха их бизнеса. Особенно это мнение разделяют представители среднего и крупного бизнеса (63% и 69% соответственно). Еще 33% считают, что имидж территории не имеет значения, а 9% затруднились ответить. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Исследование проводилось в марте 2025 г. среди 160 российских работодателей.

83% российских работодателей уверены: развитие региона, где они работают, напрямую или косвенно влияет на их бизнес-показатели. Из них 46% респондентов считают, что успех компании зависит от развитости региона напрямую, а еще 37% отмечают косвенное влияние. Только 11% не видят здесь взаимосвязи.

Наличие города-миллионника также играет важную роль. Согласно опросу, 4 из 10 работодателей (43%) считают, что в таких регионах легче искать сотрудников. При этом еще 25% уверены, что ключевым фактором для привлечения кадров является именно HR-бренд региона, независимо от его размера. Еще 15% отметили, что легче всего искать сотрудников там, где базируются крупные компании и производства, а 11% отметили регионы с развитой инфраструктурой.

Одновременно с этим почти половина (49%) опрошенных подчеркивают, что размер региона не влияет на силу его HR-бренда. Только 39% полагают, что крупные регионы имеют преимущество в этом вопросе, остальные затруднились ответить.

Основные сложности, с которыми сталкиваются работодатели при подборе персонала, – это высокая конкуренция за кадры (68%) и нехватка квалифицированных специалистов (56%). Причем чем меньше компания, тем острее ощущается проблема: 28% малых предприятий оценивают уровень трудности поиска персонала на единицу или как «очень сложно».

Также среди ключевых проблем, которые ограничивают возможности в привлечении сотрудников в регионе, работодателей назвали неконкурентные условия труда (49%), отток молодых специалистов в другие регионы (35%), низкую мобильность населения (24%), низкий уровень инфраструктуры (18%), географическую удаленность региона (15%), отсутствие поддержки бизнеса с стороны власти (13%), экономическую нестабильность региона (11%) и негативный имидж региона для внешних специалистов (8%).

Для привлечения сотрудников в своем регионе работодатели чаще всего делают ставку на конкурентоспособные условия труда – так ответили 54% опрошенных. Кроме того, как важные преимущества называются развитая инфраструктура, включая транспорт, жилье и т.д. (46%), а также удобное расположение региона (40%).

Что касается ответственности за развитие HR-бренда региона, 44% уверены, что это задача всех заинтересованных сторон – бизнеса, власти и жителей. При этом 29% считают, что основная роль должна принадлежать федеральным и региональным властям, а 19% возлагают эту ответственность исключительно на бизнес.

Результаты опроса показывают, что работодатели все больше осознают значимость HR-бренда региона. Улучшение условий для жизни и работы в регионах существенно повысит их привлекательность для соискателей. Это станет не только опорой для бизнеса, но и важной инвестицией в экономику региона в целом.