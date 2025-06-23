«Почта России» ускорит цифровую трансформацию вместе с «Территорией инноваций»

«Почта России» и платформа «Территория инноваций» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора «Почты России» по цифровой трансформации Дмитрий Чудинов и генеральный директор «Территории инноваций» Дмитрий Срывков.

В соответствии с соглашением «Территория инноваций» окажет поддержку «Почте России» в поиске эффективных технических и инновационных решений для совершенствования рабочих процессов и улучшения качества услуг. «Почта России» стремится также создавать собственные технологические решения, ориентируясь на политику импортозамещения. Платформа «Территория инноваций», в свою очередь, возьмёт на себя распространение этих новых решений внутри страны. Партнёры также будут помогать друг другу консультативно, делиться необходимой информацией и продвигать совместные мероприятия публично.

«Цифровая трансформация «Почты России» идёт полным ходом, и наше сотрудничество с платформой «Территория инноваций» станет очередным этапом этого процесса. Мы заинтересованы в поиске и подборе передовых решений, которые позволят нам оптимизировать внутренние процессы, повысить качество обслуживания клиентов и укреплять позиции на отечественном рынке», — отметил Дмитрий Чудинов.