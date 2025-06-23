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Разработчик корпоративных ИИ-агентов target ai привлек 115 млн руб. от российских фондов

Платформа target ai, предназначенная для автоматизации клиентского сервиса, продаж и обучения с помощью LLM-агентов, привлекла 115 млн руб. в рамках инвестиционного раунда Pre-Series A. Сделку возглавила группа фондов, включая «Хайв» и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Инвестиции будут направлены на развитие технологического ядра и компонентов системы t.os, лежащей в основе платформы создания виртуальных сотрудников на базе LLM-агентов.

target ai — одна из первых российских платформ, ориентированных на использование коммуникационных LLM-агентов, а не классических сценарных NLU-ботов (Natural Language Understanding). По данным разработчика, использование агентов на базе больших языковых моделей позволяет добиваться 100-процентной автоматизации, при этом ускорить внедрение решений в 10 раз и в два раза повысить уровень удовлетворенности клиентов по сравнению с NLU-ботами.

LLM-агенты от target ai оптимизированы под работу как в тексте, так и в голосе. В частности, в голосовых LLM-агентах время ответа составляет не более 600 мс, а динамически настраиваемые перебивания реагируют на уровень шума пользовательской среды.

Среди ключевых функций — поддержка мультиагентных сценариев, когда агенты могут вызывать и передавать управление друг другу по принципу специализации. На платформе target ai доступен функционал суперагента, автоматизирующего создание рабочих агентов.

По оценке компании, объем российского рынка автоматизации клиентского сервиса и продаж с помощью ИИ в 2024 г. составляет около 14 млрд руб. и увеличивается более чем на 40% в год. Потенциал сегмента виртуальных сотрудников на базе LLM-агентов оценивается в более 50 млрд руб. к 2029 г. Рост интереса к ИИ-агентам обусловлен потенциальной экономией затрат на персонал (в три-пять раз) и возможностью масштабировать бизнес без увеличения численности сотрудников.

По словам основателя target ai Андрея Зименкова (в прошлом топ-менеджер «Ростелекома», МТС), российский рынок LLM-агентов для профессионального использования находится на начальной стадии развития: «Отставание от западных рынков оценивается в один-два года, при этом спрос на эффективные инструменты автоматизации стремительно растет. В условиях отсутствия сформированного лидера технологические стартапы выигрывают за счет скорости вывода продукта на рынок и гибкости».

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