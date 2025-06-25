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«Авито Работа»: за год соискатели стали на 14% чаще откликаться на вакансии без опыта

На фоне сохраняющегося дефицита кадров работодатели все чаще готовы принимать на работу начинающих специалистов и одновременно обучать их непосредственно на месте. По данным «Авито Работы», весной 2025 г. интерес соискателей к вакансиям с пометкой «без опыта» вырос на 14% по сравнению с 2024 г. В ответ на спрос компании увеличивают количество таких предложений — как в рабочих, так и в офисных профессиях. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Наибольший рост вакансий без требований к опыту наблюдается в рабочих профессиях, причем в отраслях, традиционно испытывающих дефицит кадров — логистике и промышленности. Работодатели готовы снижать требованию к рабочему стажу и обучать новых сотрудников на месте.

Так, число таких предложений для сортировщиков, работающих на складах, увеличилось в два раза (+100%) — сейчас новичкам в этой сфере предлагают в среднем 94 511 руб. в месяц за полный рабочий день, однако фактический заработок зависит от количества и продолжительности рабочих смен.

На 94% выросло количество вакансий с пометкой «без опыта» для садоводов — при трудоустройстве они могут рассчитывать в среднем на 66 887 руб. в месяц при условии полной занятости.

Спрос на наладчиков оборудования на производствах, от которых не требуется наличия опыта работы, увеличился на 81%, а среднее вознаграждение, предлагаемое таким соискателям после обучения и введения в должность, составляет 106 855 руб. в месяц при полном графике.

Параллельно с ростом количества вакансий без опыта значительно увеличилась и активность соискателей на рабочих и линейных позициях. Особенно заметен рост откликов на такие вакансии у машинистов железнодорожной техники (+95%), сапожников (+69%) и поваров-кассиров (+66%).

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Рабочие и линейные профессии с наибольшим приростом числа вакансий с пометкой «без опыта» за год, весна 2024/2025

В офисах тоже все чаще готовы принимать новичков без опыта. Это связано с активным развитием e-commerce, розничных банковских услуг и логистической инфраструктуры. Например, число вакансий для менеджеров по маркетплейсам выросло на 49%. Начинающим специалистам предлагают около 60 358 руб. в месяц. На 37% увеличилось количество предложений без требований к опыту для банковских работников — соискателям предлагали в среднем 59 426 руб. в месяц. Вакансий для начинающих логистов стало больше на 16% со средними зарплатными предложениями в размере 91 502 руб. в месяц.

Приведенные значения отражают стартовые предложения для специалистов с небольшим опытом. На более квалифицированных позициях зарплаты обычно существенно превышают эти показатели.

Одновременно растет и активность соискателей. К офисным позициям без требований к опыту особенно высокий интерес наблюдается у кандидатов на роли специалистов поддержки (рост откликов на 98%), логистов (+96%) и помощников руководителя (+79%).

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Офисные профессии с наибольшим приростом числа вакансий с пометкой «без опыта» за год, весна 2024/2025

«Рост числа вакансий для специалистов без опыта — это важный индикатор зрелости рынка труда. Он отражает готовность компаний инвестировать в развитие персонала, обучая новичков непосредственно на рабочем месте. Такой подход не только решает проблему кадрового дефицита, но и снижает барьеры входа в профессию, создавая социальный лифт для начинающих специалистов. Однако для устойчивости этого тренда необходимо системное взаимодействие бизнеса и образовательных институтов: развитие стажировок, адаптация учебных программ под запросы рынка и выстраивание прозрачных карьерных траекторий для молодых кадров», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

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