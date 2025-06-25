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Только 35% россиян готовят свои соцсети для поиска работы – но каждый четвертый уже получал через них предложение работы

По данным свежего опроса «Сетки», соцсети для нетворкинга от ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, лишь 35% россиян предпринимают какие-либо действия, чтобы подготовить свои профили в соцсетях для поиска работы. Из них 15% обновляют информацию о себе, 13% скрывают некоторые личные фото, 6% делают посты о профессиональном опыте, а 3% – публикуют фото с рабочих мероприятий. При этом каждый четвертый (25%) опрошенный уже получал предложение о трудоустройстве благодаря своим соцсетям. Об этом CNews сообщили представители «Сетки».

Опрос проводился 10-15 июня 2025 г., участие приняли 1546 россиян старше 18 лет.

Почти две трети респондентов (63%) считают, что профиль в соцсети все же может быть успешным карьерным каналом. Так, 15% получали предложение работы несколько раз, 10% – хотя бы один раз, а 38% рассчитывают получить предложение о работе в будущем. Только 37% респондентов заявили, что соцсети пока не приносили пользу для их карьеры.

Опрос также показал, что мотивация вести соцсети с профессиональной целью у многих скорее вынужденная: 47% признались, что делают это из-за рабочих задач, а не по собственному желанию. Тем не менее, 19% рассматривают соцсети как способ найти сотрудников, по 10% – как инструмент для поиска заказчиков или получения «оффера мечты». Для 7% ведение профессионального аккаунта – это продвижение личного бренда, еще столько же (7%) ценят соцсети за возможность общения с профессиональным сообществом.

Между тем, интерес пользователей к контенту работодателей в соцсетях пока остается умеренным. Только 10% респондентов регулярно следят за обновлениями крупных потенциальных компаний-работодателей, 15% делают это время от времени, если темы им интересны. Почти четверть (22%) заглядывают крайне редко, а 54% признались, что вовсе не следят за контентом компаний в соцсетях.

На фоне растущего интереса к карьерному нетворкингу соцсеть Сетка продолжает расширять профессиональное сообщество. На сегодняшний день к ней присоединились более 400 тыс. пользователей (Данные актуальны на 25 мая 2025 г.). Среди них 76% сейчас рассматривают предложения о работе (имеют активное резюме на hh, статус «ищу работу» или сделали пост-резюме), а 7% размещают вакансии – и это не только HR, но и нанимающие менеджеры. Среди зарегистрированных – сотрудники технологических компаний: Сбербанк, «Яндекса», «Т-банка» и VK.

«Год назад мы запустили Сетку для того, чтобы помочь специалистам и работодателям находить друг друга напрямую – через контент, диалог, взаимодействие. Сегодня мы видим: формат работает. Коммуникация между соискателями и их будущими руководителями уже началась – до собеседования, а иногда и до публикации вакансий. И это меняет правила игры», – сказала Юлия Ранн, CEO&CPO «Сетки».

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