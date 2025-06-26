АО «ИВК» подтвердила государственную аккредитацию Минцифры на деятельность в области информационных технологий

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России приняло положительное решение о прохождении АО «ИВК» ежегодной процедуры подтверждения государственной аккредитации. Решение принято на основании пунктов 25 – 27 Положения о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, утвержденного постановлением Правительства России от 30 сентября 2022 г. № 1729. Аккредитация АО «ИВК» подтверждена записью в реестре аккредитованных ИТ-компаний. Об этом CNews сообщили представители АО «ИВК».

«Статус организации, аккредитованной Минцифры России, является своего рода знаком качества работы компании, – отметил Григорий Сизоненко, генеральный директор АО «ИВК». – Мы гордимся признанием нашей экспертизы разработчика отечественных наукоемких информационных технологий, программных продуктов и вычислительной техники. Продукцию компании сегодня используют тысячи организаций-владельцев КИИ разных отраслей экономики и госуправления. Мы продолжим создавать решения, которые служит технологической базой цифровой экономики».

Аккредитация обеспечивает АО «ИВК» дополнительные конкурентные преимущества, открывая доступ к участию в государственных проектах и тендерах, к получению грантов, субсидий и налоговых льгот. Все эти преимущества дают компании возможность более эффективно развивать направления разработки и производства отечественных программных продуктов и оборудования.