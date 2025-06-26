Более половины российских компаний не могут оценить эффект от HR-автоматизации

Исследование HRtech-платформы Jinn показало: автоматизация в HR продвигается медленно, а результат от внедрения специализированных платформ фиксируют менее 50% отечественных компаний. С трудностями внедрения цифровых инструментов сталкиваются 94% представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Jinn.

По данным опроса, 20% российских компаний до сих пор не автоматизировали ни один HR-процесс, а каждый пятый работодатель по-прежнему использует ручные процессы в управлении персоналом. Это характерно даже для компаний, в которых работает свыше 500 сотрудников.

За единовременную настройку сразу большого количества процессов не берутся даже крупные игроки рынка, предпочитая поэтапную автоматизацию, в среднем — 3,2 процесса в год. В среднем за 2025-2026 гг. компании планируют оцифровать 2,8 процесса — в первую очередь адаптацию (38%), оценку персонала (32%) и его обучение (31%). Во вторую — индивидуальные планы развития (26%) и постановку целей сотрудникам (25%) — это новый тренд для России. Такая расстановка приоритетов напрямую связана с изменением стратегического фокуса бизнеса: если ранее ключевым направлением был найм, то в условиях дефицита квалифицированных кадров компании все чаще делают ставку на развитие внутренних ресурсов — обучение, оценку производительности (перформанса) и удержание сотрудников.

О намерении отложить внедрение цифровых инструментов до 2026 г. заявляют 11% респондентов. Одни из ключевых причин подобного решения, по их мнению, отсутствие бюджета на HR-автоматизацию (37%), дефицит цифровых компетенций у HR-специалистов (34%), нехватка трудовых ресурсов (25%), отсутствие методологических знаний (17%) и низкая осведомленность о существующих на рынке платформах HR-автоматизации (16%).

Главный барьер современной цифровизации — не технологии, а бюджет и ресурсы HR-команд. Выделять их предприниматели готовы только после четкой аргументации влияния цифровых платформ на реализацию бизнес-задач. Однако сделать это в текущих реалиях рынка директору по управлению персоналу не просто: 46% компаний не оценивают эффективность внедренных HR-систем, и только 7% — не замечают от них ощутимого результата. В сумме это 53% бизнеса, для которого цифровизация процессов управления персоналом остается непрозрачной инвестицией, что усложняет дальнейшую автоматизацию российских компаний. Трудности с обоснованием руководству необходимости использования HRtech-платформ и согласованием бюджета для этой цели испытывают 17% опрошенных.

«Мы видим разрыв между тем, как бизнес представляет идеальный результат от цифровизации, и его реальной готовностью менять процессы взаимодействия с командой. Только 47% компаний фиксируют эффект от автоматизации — и чаще всего это те, кто системно замеряет результаты. Автоматизация не работает в отрыве от целей бизнеса: она требует методологической подготовки, вовлеченности и готовности работать с данными. Без этого HRtech воспринимается как затратная статья, а не как инструмент роста. Когда компании видят отдачу — проще обосновать инвестиции и масштабировать решения. Именно поэтому нашей целью является не просто перевод процессов «в цифру», а повышение зрелости HR-функции компании, помощи в достижении ее стратегических задач», — отметила Мариам Гордиашвили, сооснователь Jinn, руководитель проектов по HR-автоматизации.

Компании, которые фиксируют результат, чаще наращивают бюджет: 43% из них уже запланировали рост инвестиций в HR-автоматизацию в ближайшие два года. Большинство из таких предпринимателей оценивают эффект от HR-автоматизации через прикладные метрики — улучшение качества найма (23%), сокращение времени адаптации (14%) и стоимости подбора (13%), тогда как стратегические показатели, такие как HR ROI (3%) или рост доли внутреннего найма (7%), остаются на периферии внимания.

Данные исследования показывают, наиболее зрелые отрасли в HR-цифровизации — финансы (43% компаний находятся на зрелой стадии автоматизации), ИТ (35%) и телеком (33%). Самый низкий уровень зрелости процессов автоматизации — в производстве (0%), образовании (11%), сфере услуг (12%) и медицине (17%). В этих отраслях преобладает базовый уровень налаженности процессов, где автоматизация минимальна или отсутствует совсем.

В опросе приняли участие 515 сотрудников российских компаний: HR-специалистов (25%), руководителей HR-направления (23%), HR-директоров (21%), HR бизнес-партнеров (11%), рекрутеров (6%), специалистов по внутренним коммуникациям (4%), специалистов отдела кадров (3%), менеджеров по обучению персонала (T&D) - 3% и других (4%).

Исследование охватило бизнес из 13 отраслей, включая ИТ, финансы, ритейл, строительство, промышленность, телеком, образование, транспорт, медицину, консалтинг, сферу услуг и госсектор.