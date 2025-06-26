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ИТ-холдинг «Т1»: каждый пятый талантливый подросток в России обладает потенциалом ИТ-лидера

Представители нового поколения ИТ-специалистов больше хотят создавать удобные пользовательские интерфейсы и управлять командами, чем заниматься классической разработкой. К такому выводу пришел ИТ-холдинг «Т1» по итогам исследования. В опросе приняли участие около 400 школьников. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Профориентационный тест выявил, что у 22% ребят ярче всего проявились таланты в сфере UX/UI-дизайна. На втором месте оказалась роль тимлида (18%), третье место разделили «аналитик» и «разработчик» (по 12% у каждой специальности), а на четвертом — профессия тестировщика (9%). Остальные 27% участников не показали высокой склонности к какой-либо конкретной роли.

Анализ данных выявил и другую важную тенденцию: новое поколение ИТ-специалистов — это универсалы. У большинства ребят был обнаружен умеренный потенциал сразу в нескольких областях. Например, 278 из 378 участников (73%) показали средний уровень склонности к тестированию, а 260 (69%) — к разработке, что говорит о широком спектре компетенций и гибкости мышления.

«Результаты опроса показали, что склонности к творчеству и управлению у будущих ИТ-специалистов выходят на первый план. Поэтому важно смещать фокус с подготовки исключительно технических исполнителей на развитие лидеров с междисциплинарными навыками. Общая задача ИТ-компаний и вузов — создать среду, в которой эти таланты смогут максимально раскрыться», — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по персоналу.

Методология

Профориентационный тест проходил в формате интерактивного чат-бота: участникам нужно было представить себя сотрудниками ИТ-компании и выбрать утверждения из 20 пар, наиболее соответствующие их взглядам. На основе ответов система начисляла баллы по пяти ключевым ИТ-ролям («разработчик», «аналитик», «тестировщик», «дизайнер» и «тимлид»), определяя сильные стороны и предрасположенность школьника к той или иной деятельности. Уровень склонности по каждой роли определялся по шкале: 6-8 баллов — высокий, 3-5 — средний, 0-2 — низкий. Один участник мог показать разные уровни таланта сразу в нескольких сферах. Общее количество участников профориентационного теста – 378 детей.

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