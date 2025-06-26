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Konica Minolta усиливает команду: Лада Белан возглавит продажи в сегменте SMB

Компания Konica Minolta Business Solutions Russia, поставщик решений для цифровой печати, объявляет о назначении Лады Белан на позицию руководителя направления продаж в сегменте малого и среднего бизнеса (SMB). Об этом CNews сообщили представители Konica Minolta Business Solutions Russia.

На новой должности Лада будет курировать развитие существующего бизнеса компании и находить возможности для развития в одном из ключевых сегментов российского рынка. Среди ее приоритетов — внедрение инициатив, направленных на стимулирование продаж и рост деловой активности, а также продвижение продукции Konica Minolta среди представителей малого и среднего бизнеса.

Лада имеет более 15 лет опыта в ИТ- и печатной индустрии. Ранее занимала руководящую должность в одном из крупнейших российских дистрибуторов, где занималась стратегическим управлением, финансовым планированием, рыночной аналитикой и выстраиванием эффективных процессов в продажах и маркетинге.

Лада окончила факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «Математик».

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