Максим Максимович возглавил направление presale в UserGate

UserGate усиливает направление presale. Теперь его в качестве директора дисциплины возглавляет Максим Максимович, эксперт с многолетним опытом работы в области инжиниринга и технологической поддержки продуктов и решений в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Клиентская база UserGate растет, что увеличивает как зону сервисного покрытия, так и нагрузку на инженеров. Кроме того, большинство заказчиков — крупные компании, лидеры в своих отраслях с соответствующим уровнем требований. Стратегическая задача Максимовича — повышение эффективности взаимодействия с заказчиками в условиях динамичного расширения продуктового контура экосистемы безопасности UserGate SUMMA.

Направление presale под руководством Максима Максимовича будет развиваться по двум основным векторам. Первый — быть связующим звеном между заказчиком и разработчиками — брать на себя коммуникацию, предлагать решение проблем, возникающих на стороне заказчика, — то есть смотреть на ситуацию с его точки зрения и действовать исходя из его потребностей. Второй — придерживаться курса на повышение уровня контроля качества и стабильности решений, одновременно сохраняя динамику развития технологий.

«Я верю в presale, который обладает высокими техническими компетенциями и экспертностью, чтобы предлагать передовые технические решения для заказчика. Такое же видение разделяет UserGate, и эта синергия стала для меня дополнительным поводом присоединиться к команде ведущего российского разработчика в сфере информационной безопасности», — сказал Максим Максимович.

До прихода в UserGate Максим Максимович 14 лет работал в компании Positive Technologies, пройдя путь от инженера до руководителя департамента инжиниринга. В этой роли он отвечал за технологическую поддержку всей продуктовой линейки компании. Особое внимание Максимович уделял развитию и продвижению MaxPatrol SIEM — системы управления событиями информационной безопасности, а также реализации комплексных проектов по построению систем ИБ.

«UserGate поставляет ИБ-продукты ведущим российским компаниям, что требует от нас экспертизы высочайшего уровня. Одна их характерных черт UserGate — умение понимать актуальные потребности заказчиков и оперативно возвращать их в виде готовых решений. При этом мы стремимся привлекать в команду не просто опытных специалистов, но тех, кто разделяет наш визионерский подход к разработке, — сказал Михаил Пеньковский, вице-президент UserGate по продажам и маркетингу. — Мы знаем о том, что Максиму Максимовичу близка наша философия и рассчитываем на то, что с его приходом наши компетенции в presale станут еще сильнее, в том числе за счет того, что на этом стратегическом направлении сосредоточены преимущественно инженеры с глубокими техническими знаниями».