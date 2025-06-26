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МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров-2025

МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров ПАО «МТС», состоявшегося 24 июня 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «МТС» приняло, в том числе, следующие решения:

Утвердить распределение прибыли и выплатить дивиденды по итогам 2024 финансового года в размере 68,59 млн руб. (68 590 773 440 руб.) или 35 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 7 июля 2025 г.

Избрать новый состав совета директоров ПАО «МТС» в количестве девяти членов, три из которых являются независимыми директорами.

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».

Утвердить аудиторской организацией Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии».

Утвердить Устав ПАО «МТС», Положение о совете директоров ПАО «МТС», Положение об общем собрании акционеров ПАО «МТС», Положение о правлении ПАО «МТС», Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «МТС», в новых редакциях.

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