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Названы регионы с наибольшим числом компаний, предлагающих работу на удаленке ИТ-специалистам

Аналитики строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» совместно с крупнейшей рекрутинговой компанией hh.ru проанализировали поведение ИТ-компаний на рынке и выяснили, какие регионы входят в пятерку по привлечению специалистов для работы на удаленке. Об этом CNews сообщили представители корпорации «Девелопмент-Юг».

Наиболее лояльными оказались столичные компании — 54% вакансий от всего объема по стране исходит от них. На втором месте Санкт-Петербург (11%), на третьем — Республика Татарстан (3%), на четвертом — Свердловская область (3%). Замыкает пятерку лидеров Нижегородская область с 2% вакансий от общего объема.

В целом самыми «айтишными» регионами можно с уверенностью назвать именно эту пятерку. С офисным форматом работы ситуация похожая. На Москву приходится 46% ИТ-вакансий, на втором месте все так же Санкт-Петербург (19%), следом идет Свердловская область (9%), за ним Татарстан с 8%. На пятом месте по-прежнему находится Нижегородская область (7%).

«Мы пришли к выводу, что просто работодатели в регионах с наибольшим спросом на айтишников «заливают» рынок вакансиями в надежде найти того самого кандидата, предлагая ему различные варианты рабочего взаимодействия», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

В «Девелопмент-Юг» отмечают, что в новых проектах компании проектировщики тщательно размышляют над будущим расположением коворкингов во дворе.

«Особо можем выделить Краснодарский край, здесь проживает большое комьюнити айтишников, и всем им нужны места для работы. В силу частых заторов на улицах Краснодара, они предпочитают работать на свежем воздухе прямо во дворе. Мы построили двухэтажный коворкинг прямо во дворе, оснащенный бесплатным вайфаем. Кроме того, мы организовываем благоприятную атмосферу вокруг, высаживаем различные деревья и растения, делаем двор более уютным и зеленым. Только на озеленение зоны отдыха в ЖК «Sport Village» мы потратили 20 млн рублей. Особо отметим, что обязательным условием является установка именно крытых зон для коворкинга с защитой от солнечных лучей — так называемые европейские перголы», — отметил девелопер, один из первых начавший строительство современных жилых комплексов в Краснодаре.

Данные hh.ru показывают, что доля резюме от айтишников-удаленщиков растет. Так, если в 2021 г. доля удаленки в ИТ-сфере от соискателей была на уровне 45%, то теперь уже 56%, и снижения в целом по России в данной сфере не видно.

«К слову, удаленка становится еще и неплохим «билетом», чтобы попасть в крупную компанию с хорошей зарплатой для жителей регионов, где уровень жизни ниже, чем, например в Москве или Петербурге, а жить, например в Краснодарском крае», — заключают рекрутеры.

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