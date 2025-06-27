«Авито Работа»: новые профессии на рынке труда

Прогресс и развитие технологий ведут за собой появление новых специальностей. Современные профессии могут базироваться на стыке нескольких сфер, формироваться в ходе модернизации производства и развиваться через трансформацию привычных процессов. Тренды показывают: будущее – за комбинацией технологических навыков и узкой экспертизы. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Разработчик Telegram-ботов

Компания по созданию Telegram-бoтoв ищет разработчика, который будет проектировать архитектуру новых ботов, интегрировать их в API (программные интерфейсы приложений) и сторонние сервисы, оптимизировать код и повышать производительность решений, поддерживать существующие проекты. Специалисту предлагают на выбор постоянное трудоустройство или проектную занятость, работу в офисе, дистанционно или по гибридному графику. Кандидат должен владеть языком программирования Python или Node.js, иметь опыт разработки, знать принципы работы АРI и асинхронных процессов.

Специалист разметки данных для машинного обучения

Над развитием искусственного интеллекта могут работать не только дипломированные ИТ-специалисты. Так, компания по разработке ИИ-технологий для бизнеса может обучить новичка профессии специалиста по подготовке и разметке данных для использования в алгоритмах машинного обучения. На вакансию с удаленным форматом работы может претендовать уверенный пользователь ПК, с высоким уровнем письменной грамотности и скорости печати, знанием английского языка. Сотрудник будет размечать данные для машинного обучения, создавать датасеты для задач компьютерного зрения и распознавания речи, проверять сведения для нейронных сетей.

Помощник пилота агродрона

Вакансия помощника пилота агродрона в агротехнической компании предусматривает работу в команде по обслуживанию сельскохозяйственных угодий с использованием беспилотных технологий. Как отмечает работодатель, применение агродронов в растениеводстве является перспективным направлением цифрового сельского хозяйства. Требования к кандидату довольно простые: технические навыки и желание освоить новую востребованную профессию, а также готовность к работе в полевых условиях, в том числе в ночное время и в командировках.

Слесарь по обслуживанию робота

Слесарь по обслуживанию робота требуется на предприятие по производству изделий строительной керамики. В обязанности специалиста входят: установка параметров роботизированного комплекса (корректировка ошибок и смена маршрута движения), обслуживание и ремонт робота (замена подшипников и пайка ремней). Соискатель вакансии должен владеть базовыми навыками работы с компьютером и иметь опыт слесарных работ, а необходимое дополнительное обучение для него организуют прямо на рабочем месте.

Оператор сварочного робота

Непосредственно на производстве можно освоить и профессию оператора сварочного робота. Компания по выпуску металлоизделий готова провести обучение по работе на роботизированном сварочном комплексе промышленного типа для кандидата без опыта, у которого есть навыки чтения чертежей. Специалист будет составлять и корректировать программы сварки различной металлопродукции и контролировать качество изделий.

Преподаватель школы робототехники

А воспитанием нового инженерного поколения с особым мышлением и практическими навыками предлагают заняться преподавателю школы робототехники. На это место могут претендовать также студенты вузов и колледжей, которые умеют находить общий язык с детьми и интересуются технической сферой. Прежде, чем приступить в работе, будущий преподаватель сам пройдет бесплатное вводное обучение, а в помощь ему будут предоставлены методические материалы с подробными комментариями.

Специалист отдела бережливого производства

Новые профессии, которые появились на рынке труда в последние годы, связаны также с «зелеными технологиями» и ESG. В частности, главными задачами специалиста отдела бережливого производства в одной из компаний станут анализ и координация затрат на ресурсы и энергию, внедрение на предприятии технологии бережливого производства. Среди требований к кандидату работодатель указал высшее техническое образование, опыт работы, связанный с бережливым производством, знание офисных программ, графических редакторов и платформы «1С».

«Появление новых профессий — это естественная реакция рынка труда на запрос бизнеса, который постоянно адаптируется к технологическим изменениям. По данным Авито Работы, в 2024 г. число вакансий, связанных с ИИ, выросло в четыре раза (+314%). Трансформация затрагивает почти все отрасли: от ИТ до традиционных секторов экономики. ИИ является полезным инструментом в любой сфере, но важно понимать — он не заменяет человека. Будущее — за специалистами, которые смогут эффективно сочетать профессиональную экспертизу с технологическими навыками», — отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».