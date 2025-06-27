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Главой «Национальной компьютерной корпорации» стал Айк Амирджанян

27 июня 2025 г. «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) возглавил Айк Амирджанян, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по развитию бизнеса. Об этом CNews сообщили представители НКК.

Айк Амирджанян окончил экономический факультет Ереванского государственного университета, а затем получил степень магистра экономики в МГУ им. Ломоносова. Имеет опыт управления продажами в крупных производителях ИТ-оборудования и ПО, в том числе иностранных. С 2023 г. являлся заместителем генерального директора НКК по развитию бизнеса. В его зону ответственности входило развитие новых направлений и курирование партнерских отношений в группе.

Основной задачей Айка Амирджаняна в новой должности станет повышение эффективности бизнеса, укрепление позиций НКК на рынке, а также дальнейшая диверсификация и развитие новых направлений деятельности.

Евгений Закрепин, ранее возглавлявший НКК, продолжит работу в холдинге.

«За последние несколько лет Евгению Николаевичу удалось проделать масштабную работу. Была создана концепция единой системы комплексного обеспечения безопасности инфраструктурных объектов, начата разработка отечественной PLM-системы САРУС+, реализован полный цикл услуг по промышленной автоматизации, а также открыт Центр компетенций по разработке систем автоматизированного проектирования изделий электроники. Мы планируем и в дальнейшем активно наращивать экспертизу для работы с промышленными предприятиями разного профиля, поэтому видим большой потенциал в этих направлениях», — сказал Айк Амирджанян.

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