Все меньше россиян боятся быть уволенными: доля уверенных в своей занятости достигла рекорда

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали итоги опроса трудоустроенных соискателей и выяснили: доля россиян, которые не ощущают угрозы увольнения на текущем месте работы, достигла рекордного значения – 78%. Это максимум за всю историю наблюдений с 2014 г. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Для сравнения, год назад, во II квартале 2024 г., таких было 72%, а в разгар пандемии весной 2020 г. – лишь 44%. В нынешнем квартале только 13% участников опроса считают, что для них существует риск потери работы, еще 8% затруднились ответить.

По словам Марии Игнатовой, директора по исследованиям hh.ru, устойчивый рост уверенности работников отражает ситуацию на рынке труда: «Мы фиксируем устойчивый тренд – россияне все спокойнее оценивают свою позицию. Уверенность соискателей растет на фоне высокого спроса на кадры, роста зарплат и тренда на удержание сотрудников, который подхватывают все больше компаний. На этом фоне работники не только меньше боятся увольнений, но и склонны диктовать свои условия работодателям, если их что-то не устраивает».

При этом, по данным опроса, наиболее уверенно себя ощущают юристы (сразу 86% не опасаются увольнения), представители медицины и фармацевтики (84%), науки и образования (84%), сотрудники сектора HoReCa (82%). Почти не думают об угрозе увольнения и специалисты по страхованию (81%), менеджеры по продажам (80%), кадры из индустрии спорта и красоты (80%) и работники сферы медиа и развлечений (80%).

Напротив, меньше всего уверены в стабильности своей занятости специалисты сектора закупок, ИТ и сельского хозяйства – по 19% в каждой из сфер признались, что боятся быть уволенными. Это самый высокий показатель среди всех профессиональных групп.

Разница в отношении к риску увольнения заметна и в возрастном разрезе. Самыми уверенными оказались молодые люди от 18 до 24 лет – среди них 84% не ощущают угрозы увольнения. Среди более зрелых респондентов уровень уверенности постепенно снижается: в когорте 25-34 лет спокойно себя чувствуют 81%, среди россиян 45-54 лет уже меньше – 73%. Для опрошенных старше 55 лет этот показатель вовсе составляет только 69%.

Исторически низкий уровень тревожности из-за работы, зафиксированный в этом квартале, может быть связан не только с ситуацией на рынке труда, но и с общей адаптацией работников к новым экономическим реалиям. Устойчивость настроений и рост уверенности, по всей видимости, будут оказывать влияние и на карьерные стратегии: в условиях относительной стабильности люди становятся более избирательными при выборе новой работы и чаще остаются на текущем месте.