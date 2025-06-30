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«Авито Работа»: количество резюме подростков выросло более чем в три раза за год

Аналитики «Авито Работы» подвели итоги весенней трудовой активности молодых соискателей. По данным платформы, весной 2025 г. молодежь проявляет все большую заинтересованность в поиске работы и начале карьерного пути. За год количество резюме от подростков 14–17 лет без опыта выросло в 3,2 раза (+220%), а в возрастной категории 18–24 лет — в 2,8 раза (+180%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Молодежь без опыта работы сегодня все активнее выходит на рынок труда, и это отражается в структуре размещенных резюме. Подростки в возрасте от 14 до 17 лет чаще всего ищут подработку на позициях, не требующих специальной подготовки — это промоутеры (+122%), няни (+110%), продавцы-кассиры (+80%), начинающие копирайтеры (+35%). При этом некоторые соискатели проявляют интерес и к более сложным направлениям, таким как менеджер по развитию бизнеса (+26%), в таких резюме соискатели предлагают полное ведение и продвижение социальных сетей, организацию профессиональных фотосъемок и настройку контекстной рекламы. Такие профессии привлекательны гибким графиком, возможностью совмещать работу с учебой и понятными задачами.

Зарплатные ожидания у подростков в среднем составляют около 30 000 руб. в месяц, что на 20% больше, чем годом ранее. Однако согласно опросу сервиса дополнительной временной занятости «Авито Подработка», размер заработка варьируется, но в среднем составляет около 13 000 руб. в месяц. Особенно популярен формат летней подработки или временного трудоустройства на каникулах.

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Профессии с наибольшим приростом числа резюме соискателей от 14 до 17 лет за год, весна 2024/2025

Молодые люди в возрасте 18–24 лет охотно выбирают сферы, где можно быстро освоиться, совмещать работу с учебой и расти по мере накопления навыков, поэтому в топе у этой категории — профессии официанта (+126%), комплектовщика (+109%), аниматора (+88%), художника (+83%).

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Профессии с наибольшим приростом числа резюме соискателей от 18 до 24 лет за год, весна 2024/2025

В целом работодатели стали активнее нанимать молодежь: рост вакансий для школьников и студентов младших курсов составил 32%. Также в три раза увеличилось количество стажировок с гибким графиком (+214%) — особенно популярны они летом, когда студенты и выпускники ищут возможности применить теоретические знания на практике.

«Мы видим, что молодое поколение стало активнее выходить на рынок труда: школьники и студенты стремятся к самостоятельности, пробуют себя в разных профессиях и осваивают различные навыки. Работодатели, в свою очередь, все чаще предлагают гибкие форматы — подработку, стажировки, проектные задачи. Это взаимовыгодный тренд: компании получают мотивированных сотрудников, а молодежь — ценный опыт для будущей карьеры. Особенно важно, что многие начинают выстраивать профессиональную траекторию уже в 14–17 лет, и наша задача — поддерживать этот интерес, помогая соединять возможности с амбициями», — отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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