«Авито» стал партнером летней школы AIRI по искусственному интеллекту

«Авито» выступит партнером Летней школы по искусственному интеллекту института AIRI и ТГУ, которая в этом году проходит в Томске. В рамках программы будет обучаться 80 студентов и молодых исследователей в области ИИ из более чем 10 регионов России. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Партнерство с AIRI является частью масштабной стратегии «Авито» по развитию экосистемы искусственного интеллекта в России. Компания планирует инвестировать 12 млрд руб. во внедрение и развитие генеративного ИИ, включая подготовку специалистов в этой области.

«Во внедрение и развитие генеративного искусственного интеллекта мы планируем вложить 12 млрд руб., в том числе, обеспечить подготовку специалистов в этой области. До 2028 г. подготовим до 3000 экспертов в области ИИ и разработки. Мы ориентированы на то, чтобы знания и навыки, которые мы даем, были актуальными и практикоориентированными. В этом году мы запустили 6 новых образовательных программ совместно с ведущими вузами, в том числе по Data Science. И на всех программах у ребят будет возможность учиться на реальных кейсах Авито», — сказал Андрей Рыбинцев, старший директор по искусственному интеллекту «Авито».

Участники проведут 11 дней в обучении с учеными из AIRI, ТГУ, МГУ, МФТИ, ВШЭ, «Сколтеха», МТУСИ и других научных учреждений и университетов. Программа начнется с лекций, а затем студенты смогут применить свои знания на практических семинарах и решении реальных бизнес-кейсов, в том числе предоставленных экспертами «Авито». По итогам обучения участники презентуют свои решения и получат обратную связь от специалистов отрасли.

«Авито» вовлечет студентов в реальные бизнес-задачи, предоставив кейс из практики крупнейшего классифайда. Если решение окажется успешным, оно будет интегрировано в платформу компании. Помимо работы над техническими задачами, HR-эксперты «Авито» проведут карьерные консультации, где студенты получат практические советы по составлению резюме, планированию карьерного пути и возможностям стажировок в компании. Участники смогут также получить персональную обратную связь по своим резюме и карьерным стратегиям.

«Важнейшая особенность нашей школы — прямой научный диалог между опытными учеными и молодыми исследователями. Формат позволяет получить самые свежие навыки, за бурным развитием которых могут не успевать фундаментальные образовательные программы. В этом году мы с Томским университетом приняли решение усложнить критерии отбора и, несмотря на это, получили заявки от участников со всей России и отобрать 80 лучших молодых специалистов к участию. Это показывает, что качество подготовки научных кадров в стране растет», – сказал Иван Оселедец, д.ф.-м.н., профессор РАН, генеральный директор института AIRI.

Тематика школы охватывает актуальные направления ИИ: языковые модели нового поколения, обучение с подкреплением, мультимодальность и генеративные модели для параметрических данных, а также их применение в химии, промышленности и фармацевтике.