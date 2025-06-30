Дарья Гайтрова назначена новым HR-директором «Крок»

Бизнес-лаборатория цифрового развития «Крок» сообщает о назначении Дарьи Гайтровой на должность HR-директора. В новой роли Дарья будет отвечать за организационное развитие, развитие HR-бренда и ведение всех HR-проектов «Крок». Об этом CNews сообщили представители «Крок».

Дарья обладает обширным опытом в качестве HR-директора как в больших компаниях, так и в стартапах и более семи лет работает в ИТ-отрасли. В частности, Дарья участвовала в запуске с нуля финтех-компании на базе RedMadRobot и банка «Открытие», выстраивала процессы и подготавливала команду к масштабированию.

Полина Хабарова после 15 лет в роли HR-директора остается в «Крок» и сфокусируется на развитии департамента бизнес-приложений и корпоративной трансформации.

«Моя задача сейчас – сохранить по-настоящему уникальную культуру «Крок», продолжить формировать сильнейшую команду, которая легко и с драйвом справляется с любыми амбициозными задачами. Также важным в ближайшее время будет внедрение новых практик с фокусом на эффективности сотрудников в связке с задачами бизнеса и развитие новых компетенций, в том числе, ИИ», – сказала Дарья Гайтрова.