Исследование Kaiten: команды численностью от 100 человек в среднем закрывают вовремя 75% задач

По данным российского таск-трекера Kaiten, каждая пятая команда закрывает более 80% задач вовремя. Лучше всего с дедлайнами справляются крупные команды (от 100 человек) и небольшие коллективы (от 3 до 10 человек). При этом чаще всего задачи срываются из-за неясных приоритетов, внезапных срочных задач и большого объема работы. Об этом CNews сообщили представители Kaiten.

68% команд завершают в срок как минимум половину задач. У 19% доля выполненных вовремя задач превышает 80%. В то же время у 9% команд менее 30% задач закрываются в пределах установленного дедлайна.

Показатели различаются в зависимости от размера команды. В небольших группах от 3 до 10 человек в срок выполняются в среднем около 70% задач. У команд численностью от 11 до 50 сотрудников этот показатель составляет 66%, в диапазоне от 50 до 100 человек — около 65%. Максимальные значения зафиксированы у крупных команд от 100 человек: у них в срок в среднем завершается 75% задач.

Для определения причин, из-за которых задачи не выполняются вовремя, специалисты Kaiten провели опрос среди сотрудников российских компаний. Выяснилось: чаще всего дедлайны нарушаются из-за размытых приоритетов (53%), когда руководитель не дал четкого объяснения, какие задачи необходимо брать прямо сейчас, а какие — могут подождать.

В числе причин нарушения дедлайнов также отмечали внезапные срочные задачи, на которые приходится переключаться, игнорируя текущий план (47%) и слишком большой объем задач в принципе (44%). Кроме того, 31% отметили, что в команде часто меняется вектор работы из-за смены фокуса со стороны руководства, а еще 24% респондентов указали на долгие согласования, которые значительно увеличивают сроки выполнения.

«Исследование показало, что вовремя выполнять задачи мешают не только загрузка или численность команды. Главные барьеры — это организационные сбои: неясные приоритеты, внезапные “пожары”, постоянные смены фокуса. Такие проблемы сложно решить вручную — особенно при росте команды. Поэтому мы создаем пространство, где командам проще увидеть перегрузки и понимать, на что действительно тратится время. Мы не заменяем процессы — но помогаем сделать их прозрачными, управляемыми и устойчивыми к изменениям», — сказал Денис Разнометов, генеральный директор Kaiten.

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Аналитика основана на обезличенных данных таск-трекера Kaiten, собранных за I квартал 2025 г. В выборку вошли рабочие процессы 3092 команд численностью от 3 до 1025 человек.

Дополнительно был проведен анонимный онлайн-опрос, в котором приняли участие 1103 работающих россиянина в возрасте от 18 лет. В выборке представлены жители Москвы, Санкт-Петербурга, городов‑миллионников и малых населенных пунктов.