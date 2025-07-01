Работодатели признали, что основной причиной ухода сотрудников остается низкая зарплата

По результатам опроса, проведенного экспертами hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, среди около 200 российских компаний, 71% работодателей считают, что главной причиной, побуждающей сотрудников задумываться об уходе с работы, является низкий уровень заработной платы. На втором месте по значимости – перегрузка и стресс (57%), а замыкает тройку – отсутствие карьерных перспектив (43%). Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Кроме того, работодатели отмечают, что на решение сотрудников уйти влияют такие факторы, как некомфортные условия труда (42%), неприятная атмосфера в коллективе (41%) и бюрократия с плохо выстроенными бизнес-процессами (39%). Среди других причин также называются плохие отношения с руководством (36%), кадровые перестановки (23%), непривлекательные рабочие обязанности (14%).

Вместе с тем компании все активнее работают с сотрудниками, находящимися на этапе выгорания или недовольства. Почти половина (46%) регулярно проводят беседы с руководителями и сотрудниками, а 36% предлагают пересмотреть рабочую нагрузку. Более трети работодателей (31%) предоставляют дополнительные возможности для отдыха и восстановления, а 28% проводят диагностику уровня вовлеченности, например, через дополнительные опросы.

Тем не менее, четверть опрошенных компаний пока не занимаются вопросами поддержки сотрудников в состоянии выгорания.

«Результаты опроса подтверждают, что для эффективного удержания кадров работодателям важно не только работать с зарплатным вопросом, но и создавать комфортные условия труда, а также своевременно выявлять и снижать риски профессионального выгорания», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.