ДОМ.РФ: «цифровые двойники» лифтов разработают участники обучения в Сириусе

ДОМ.РФ стал индустриальным партнёром Х научно-технологической проектной образовательной программы «Большие вызовы» в Сириусе. В рамках обучения участники разработают прототип «цифрового двойника» лифта, который позволит повысить эффективность обслуживания и безопасность.

Такую задачу подготовили Цифровая академия ДОМ.РФ совместно с Щербинским лифтостроительным заводом (входит в группу ДОМ.РФ) и подразделением «Искусственный интеллект» госкомпании.

Команде из пяти школьников в течение трёх недель предстоит разработать прототип «цифрового двойника» — виртуальной модели лифта, которая в режиме реального времени получает и анализирует данные с датчиков (нагрузка, вибрации, температура и др.). С помощью алгоритмов машинного обучения платформа будет предсказывать неисправности и рекомендовать оптимальные сроки и виды обслуживания, стараясь минимизировать количество аварийных ситуаций. Кроме того, проект будет включать и создание системы компьютерного зрения и речевой аналитики на базе искусственного интеллекта, которая сможет распознавать внештатные ситуации внутри кабины лифта, например, падение пассажира или громкий крик, и оперативно информировать управляющую компанию.

Программа завершится 24 июля 2025 года, в ней примут участие более 400 талантливых школьников 7–10 классов со всех регионов России. Они будут работать над междисциплинарными научно-технологическими проектами по 12 приоритетным направлениям развития под руководством ведущих экспертов науки и индустрии. Для участия в программе индустриальные партнёры проходят конкурсный отбор. По направлению «Передовые производственные технологии», куратором которого выступает Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина, из 50 предложенных заданий отобраны 8, включая кейс, подготовленный ДОМ.РФ.

В течение смены школьники не только разработают проект под руководством специалистов Цифровой академии ДОМ.РФ, но и посетят лекции экспертов компании. Темы лекций охватывают современные цифровые технологии, особенности лифтостроения в России и перспективные профессии в строительной отрасли.

ДОМ.РФ выступает партнёром Сириуса не впервые. В июле 2023 года был реализован кейс по созданию автоматизированной системы на базе кадастровых данных и открытых источников городской инфраструктуры. В январе 2025 года команда школьников под руководством сотрудников компании решала задачу по применению искусственного интеллекта для сохранения объектов культурного наследия.