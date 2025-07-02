В Axenix назначен директор по продукту In.Plan

Консалтинговая компания Axenix объявила о назначении Сергея Мозжерова директором по продукту (CPO) платформы интегрированного бизнес-планирования In.Plan. Ранее он занимал позицию технического директора.

Это назначение отражает переход In.Plan от этапа создания и вывода продукта на рынок к фазе масштабирования зрелого решения — с акцентом на рост клиентской базы, развитие партнёрской экосистемы и усиление технологического лидерства.

«In.Plan уже внедрён на крупнейших предприятиях России в секторах тяжёлой промышленности и FMCG, где доказал свою зрелость и успешно заменяет западные решения. Сегодня платформа не только обеспечивает замену ключевой функциональностью, которая была доступна в SAP APO/IBP, но и превосходит западные продукты по точности планирования, адаптивности к отраслевым требованиям и производительности. На новом этапе роста наша задача — масштабировать внедрения, выстраивать партнёрскую экосистему и гарантировать технологическую надёжность решений в комплексных проектах. Параллельно мы закладываем новый технологический фундамент с использованием генеративного ИИ и машинного обучения. Это позволит клиентам быстрее принимать решения, моделировать сценарии в реальном времени и гибко адаптироваться к меняющейся рыночной ситуации. На этом этапе особенно важна комбинация управленческих навыков и технической экспертизы Сергея — она даст возможность уверенно двигаться к следующему поколению платформы», — отметил Степан Нестеров, управляющий директор Axenix.

Сергей Мозжеров — эксперт в сфере ИТ-консалтинга с более чем 20-летним опытом реализации масштабных трансформационных проектов для ведущих российских и международных компаний в промышленности, ритейле, банковской и телеком-сферах.

Его ключевые компетенции включают разработку ИТ-стратегий, управление проектами по созданию и внедрению решений для планирования цепочек поставок, руководство командами разработки и формирование технологических платформ с высокой производительностью, масштабируемостью и инновационным потенциалом.

С момента запуска In.Plan Сергей возглавлял техническую команду, реализовав ряд крупнейших внедрений в металлургии и FMCG. В роли CTO ему удалось повысить операционную эффективность разработки более чем на 30%, выстроить производственные процессы и заложить прочную технологическую основу платформы.

«In.Plan уже сегодня — зрелая технологическая платформа для интегрированного бизнес-планирования, сочетающая широкую функциональность, высокую производительность и гибкость интеграции. Наша цель — продолжать развитие, внедрять инновации и усиливать лидерство на рынке. Особое внимание мы уделяем развитию инструментов на базе ИИ. Уже сейчас платформа оснащена функциональностью co-pilot и чат-ботом с текстовой аналитикой которые используют в своей основе генеративные модели и агентов собственной разработки. Мы уверены, что благодаря новому технологическому фундаменту и глубокому пониманию потребностей бизнеса In.Plan поможет клиентам принимать более точные и быстрые решения, адаптируясь к изменениям рынка», — сказал Сергей Мозжеров, директор по продукту In.Plan.

In.Plan — российская платформа интегрированного бизнес-планирования, объединяющая модули для планирования спроса, продаж, операций и поставок, а также инструменты оперативной аналитики. Решение поддерживает low-code-конфигурацию, горизонтальное масштабирование высоконагруженных расчётов и построено на микросервисной архитектуре, обеспечивающей высокий уровень надёжности и безопасности. Решение поддерживает как облачное, так и локальное развёртывание.

Платформа активно используется крупнейшими промышленными и FMCG-компаниями России, включая лидеров металлургического и потребительского секторов.