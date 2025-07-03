«Базальт СПО» выходит на рынок Китая

Компания «Базальт СПО» представила программно-аппаратный комплекс (ПАК) с операционными системами «Альт» и на базе китайских процессоров Longsoon.

В составе ПАК – операционная система «Альт», адаптированная под архитектуру LoongArch64, рабочие станции с процессорами Loongson 3A5000L/3C5000 и 3A6000 и система проектирования «Компас-3D» разработчика инженерного программного обеспечения «Аскон».

«Базальт СПО» делает акцент не на экспорт продукции, а на экспорт технологий — это то, к чему призывает Правительство РФ. Мы уже отмечаем повышенный интерес к нашей инфраструктуре разработки со стороны Китая, Индии и стран ближнего зарубежья, — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». — На сегодня «Альт» — единственная российская операционная система, адаптированная под архитектуру LoongArch64. В ней используются самые свежие версии ядра и программного обеспечения, что делает ее актуальной для использования не только на российском, но и на зарубежных рынках».

Развитием экосистемы аппаратных решения для архитектуры LoongArch64 занимается «Норси-Транс». Компания разрабатывает собственные материнские платы для процессоров Loongson, корпуса серверов и рабочих станций, что позволяет обеспечивать комплексную поддержку отечественных и зарубежных разработок в рамках архитектуры LoongArch64.

Павел Щербинин, директор по стратегическому маркетингу в машиностроении «Аскон» отметил, что в этом году компания выпускает нативную версию «Компас-3D» для отечественных операционных систем, в том числе для ОС «Альт»: «При этом «Аско» важно обеспечить работу собственного ПО не только в российских операционных системах, но также в перспективе и на импортонезависимом оборудовании – на процессорах, альтернативных Intel и AMD. И это стало возможно благодаря кооперации с коллегами из «Базальт СПО» и «Норси-Транс». Теперь прототип нашего совместного инженерного ПАК представлен международному сообществу на конференции компании Loongson».

Положительные отзывы получили ОС «Альт» и от китайских коллег.

«Мне нравится предустановленный набор приложений, программное обеспечение очень актуальное, а ядро Linux относится к последней LTS-ветке. Управление пакетами тоже простое», — отметил разработчик из сообщества.