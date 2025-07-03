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Холдинг «Цикада» стал авторизованным партнером компании Yadro

Холдинг «Цикада», системный интегратор в сфере информационной и физической безопасности, объявил о заключении партнерского соглашения с российским производителем вычислительной техники компанией Yadro.

Взаимодействие направлено на построение и продвижение технологических продуктов для значимых инфраструктурных проектов. В рамках сотрудничества в 2025 г. компании осуществят поставки серверов и СХД для организаций, входящих в систему региональных органов исполнительной власти и энергетического сектора на более чем 300 млн руб.

Yadro — российская технологическая компания (входит в «ИКС Холдинг»), объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и умных устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров. В линейке серверов представлены платформы, рассчитанные как на универсальные нагрузки (серверы Х), так и на высокопроизводительные вычисления (линейка Vegman), включая работу систем ИИ (GPU – сервер). Также компания производит современные коммутаторы для центров обработки данных и обладает компетенциями в области разработки программного обеспечения для управления устройствами.

«Ключевая цель нашего партнерства – построение импортозамещенной ИТ-инфраструктуры в российских организациях. Планируемые поставки серверов и СХД в 2025 г. – отличный и многообещающий старт для нашего сотрудничества, которое продлится многие годы», – отметил генеральный директор компании «Цикада» Александр Колосов.

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