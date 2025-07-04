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«Акрон» разработал собственное ИТ-решение для регистрации внебиржевых договоров

ООО «АйТиОфис» (входит в Группу «Акрон») разработало и успешно внедрило собственное ИТ-решение для регистрации внебиржевых договоров. Более 12 тыс. договоров и дополнительных соглашений на поставку минеральных удобрений российским сельхозтоваропроизводителям было зарегистрировано и отправлено в системе. Об этом CNews сообщили представители «Акрона».

Напомним, что регистрации в кабинете на сайте Петербургской Биржи (SPIMEX) с первого сентября 2022 г. подлежат все сделки с минеральными удобрениями, содержащими соединения фосфора, азота или калия, объемом от 20 тонн.

Собственное решение компании было разработано с нуля на платформе «1С» для регистрации внебиржевых договоров через web-сервис. Оно имеет интуитивно понятный интерфейс и отличается быстрой работой, так как в «» были созданы и заполнены данными специальные справочники, добавлены документы для договоров и дополнительных соглашений.

Особенную сложность в момент разработки вызвало подписание данных ЭЦП, типовые методы платформы «1С» не подходили, и при тестировании биржа постоянно отклоняла такие данные, но проблема была успешно решена, и точно в срок программа стала доступна пользователям.

Денис Гузанов, генеральный директор ООО «АйТиОфис»: «Это один из тех проектов, которые редко попадают в заголовки, но без которых невозможна устойчивая и масштабируемая контрактная деятельность. Когда биржа требует прозрачности и юридической точности — система должна работать без компромиссов. Мы сделали такую систему».

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