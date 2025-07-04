НИЯУ МИФИ и BI.Zone открыли лабораторию «Поиск и анализ киберугроз»

В НИЯУ МИФИ при поддержке BI.Zone (компании, работающей в сфере управления цифровыми рисками) создано новое структурное подразделение — лаборатория «Поиск и анализ киберугроз». Проект направлен на развитие талантов в области кибербезопасности.

Лаборатория создана на базе Института интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) НИЯУ МИФИ. В ее состав войдут выпускники и преподаватели кафедры «Криптология и кибербезопасность», а также специалисты BI.Zone с экспертизой в поиске уязвимостей компьютерных систем и проведении CTF-соревнований.

Основные направления работы лаборатории – это совместные исследовательские проекты со студентами магистратуры и старших курсов бакалавриата, а также поддержка и развитие CTF-сообщества НИЯУ МИФИ. Лаборатория станет площадкой, где студенты смогут приобрести ценный опыт, который в будущем будет полезен в профессиональной деятельности.

Евгений Волошин, директор по стратегии BI.Zone, сказал: «В BI.Zone мы строим долгосрочные отношения с молодыми специалистами — видим в них потенциал, помогаем его развить и берем лучших в команду. Для нас важно не только поддерживать образовательные проекты, но и помогать студентам освоить практические навыки, востребованные в кибербезопасности. Создание лаборатории «Поиск и анализ киберугроз» в НИЯУ МИФИ — это возможность для будущих экспертов получить опыт работы с реальными задачами под руководством наших профессионалов».

Константин Когос, директор ИИКС НИЯУ МИФИ, сказал: «Сегодня многие ИТ-компании ограничиваются формальным взаимодействием с вузами: события, стажировки для лучших студентов. Это важные, но точечные инициативы. Настоящее партнерство начинается тогда, когда университет и компания вместе создают технологии и формируют новое поколение специалистов. Открытие лаборатории с BI.Zone — именно такой случай стратегического сотрудничества. В состав лаборатории войдут выпускники нашей кафедры «Криптология и кибербезопасность». Это создает преемственность поколений и показывает студентам реальные карьерные перспективы — от учебы в МИФИ до работы в ведущей компании отрасли».