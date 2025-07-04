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Те, кто в школе любил точные науки и физкультуру, но не любил музыку, зарабатывают больше

SuperJob выяснил, к каким школьным дисциплинам россияне испытывали наибольшую симпатию и антипатию. В топ любимых школьных предметов входят математика и история, в топ нелюбимых — химия и физика. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие три тыс. представителей экономически активного населения России из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob .

Согласно опросу, царица наук — математика — оказалась на первом месте среди любимых школьных предметов у россиян — ее выбрали 29% респондентов (впрочем, математика вошла и в топ-3 нелюбимых дисциплин с 15% голосов). Второе место в рейтинге любимых предметов заняла история (24%), третье разделили литература и физкультура (по 20%). У русского языка 18% голосов. В топ-5 оказались информатика и иностранный язык — их назвали любимыми по 17% бывших школьников.

Антирейтинг школьных предметов возглавила химия — ее не любили 27% опрошенных. В тройку сложных дисциплин также вошли физика (22%) и математика (15%). Рисование ненавидел каждый восьмой, физ-ру — каждый девятый. 29% участников заявили, что у них не было нелюбимых предметов, отметив: «Каждый предмет был интересен, хотя с некоторыми бывали сложности».

Интересно, что школьная математика была интересна в равной степени для обоих полов (по 29%) и ненавидевших ее в школе также поровну (по 15%). Историю, физкультуру, информатику и географию чаще предпочитали мужчины. Не любили представители сильного пола чаще иняз, музыку, русский и литературу, биологию. Женщины же, напротив, чаще обожали эти предметы, а вот физику, физкультуру и историю недолюбливали.

Среди самых любимых предметов школе у россиян до 35 лет были языки и обществознание, у старшего поколения — математика и история. Молодежь чаще признается, что в школе не любила химию, физику, математику, историю. Респонденты старше 45 лет в 1,5 чаще опрошенных до 35 лет утверждали, что у них не было нелюбимых школьных дисциплин.

Респонденты с заработком от 100 тыс. руб. в месяц чаще тех, чей доход меньше, увлекались математикой, физикой, химией и физкультурой. При этом среди них больше тех, кому не давалась музыка.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 540. Время проведения: 29 мая — третье июля 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: три тыс. респондентов

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