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UserGate, Минцифры НСО и НГТУ НЭТИ договорились о сотрудничестве

UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области и Новосибирский государственный технический университет НЭТИ подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве с целью реализации программ импортозамещения информационных технологий, направленных на социально-экономическое развитие Новосибирской области.

Стороны договорились объединить усилия по проведению организационных, технических, консультационных и образовательных мероприятий, которые позволят обеспечить эффективность программ импортозамещения, проводимых предприятиями и организациями области.

Компания UserGate в рамках соглашения предоставит муниципальным и образовательным учреждениям Новосибирской области необходимое количество лицензий на свое программное обеспечение. Сотрудничество предусматривает разнообразные формы взаимодействия: обмен лучшими практиками импортозамещения, проведение консультаций, встреч и переговоров, создание совместных комиссий и рабочих групп.

«Импортозамещение, информационная безопасность — приоритеты работы правительства Новосибирской области в рамках реализации национального проекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства”. Наши партнеры по соглашению, ведущий российский разработчик средств защиты информации и один из ключевых технологических образовательных центров страны, обладают богатейшей экспертизой в области информационных технологий. Совместными усилиями мы продолжим процесс импортозамещения в ИТ-отрасли и развитие Новосибирской области как центра ИТ-компетенций», — сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

«Актуальный для современной России процесс импортозамещения — уникальный исторический шанс, который получили как отечественные производители оборудования и ПО, так и российские предприятия-пользователи. Эта программа призвана обеспечить технологический суверенитет страны, а также помочь в решении не менее важной задачи — вывести технологии для внедрения и использования российскими пользователями на принципиально новый уровень. Уверен, что, переходя на российские продукты и решения, в частности в сфере информационной безопасности, наши заказчики смогут одновременно решить задачи, связанные с продолжением цифровой трансформации. Соглашение, которое мы заключили с Минцифры Новосибирской области и НГТУ НЭТИ, нацелено не только на поддержку перехода предприятий области на отечественные разработки, но и на обеспечение качественного роста уровня технологической зрелости и импортонезависимости всего региона», — сказала директор академии UserGate Маргарита Зайцева.

Согласно подписанному между Минцифры Новосибирской области, НГТУ НЭТИ и UserGate документу, стороны намерены принимать участие в организуемых ими конференциях, семинарах, выставках и других мероприятиях, направленных на развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение привлекательности образовательных программ в области ИТ. Еще одно направление взаимодействия — подготовка кадров для цифровой экономики в соответствии с потребностями Новосибирской области. Для этого на базе НГТУ НЭТИ силами вуза и компании UserGate будет сформирована специализированная цифровая образовательная среда, предназначенная для подготовки ИТ-специалистов и повышения квалификации сотрудников различных организаций области.

«Импортозамещение выступило мощным катализатором развития национальной ИТ-отрасли, сформировав отчетливый запрос на квалифицированные кадры. Подписанное соглашение предусматривает объединение усилий в подготовке специалистов, дополнительном образовании и переподготовке кадров. Партнерство с UserGate как ведущим разработчиком для отрасли информационной безопасности и Минцифры региона позволит нам сформировать в Новосибирской области полноценный центр цифровых компетенций, который объединит экспертизу в области управления ИТ, создания, внедрения и защиты цифровой инфраструктуры и, безусловно, подготовки кадров», — отметил ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.

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